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Європарламент визнав Лукашенка причетним до війни проти України і закликав МКС видати ордер на його арешт

07:44, 14 вересня 2023
У резолюції наголошується, що саме режим Лукашенка надав дозвіл на агресію проти України з території Білорусі, здійснюючи прямі постачання боєприпасів та військового спорядження російської армії.
Європарламент визнав Лукашенка причетним до війни проти України і закликав МКС видати ордер на його арешт
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Європейський парламент у резолюції "Про відносини з Білоруссю" визнав самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка співучасником злочинів, скоєних росією в Україні. Відповідна резолюція була ухвалена під час пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі переважною більшістю голосів.

Європарламент оцінив дії режиму Лукашенка як такі, що можуть прирівнюватися до злочину проти людяності згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду.

Резолюція пригадує повний перелік злочинів білоруського режиму, починаючи від розпалювання ненависті та участі в російській антиукраїнській пропаганді, до прямої підтримки російської армії, включаючи наданий дозвіл напасти на Україну з території Білорусі та пряме постачання боєприпасів та військового спорядження.

Відповідно, країнам-членам ЄС пропонується шукати правові шляхи для вилучення фінансових активів білоруського керівництва та відповідних підприємств, щоб спрямувати їх, за можливістю, на відбудову України. Депутати Європарламенту закликали застосувати проти Білорусі «дзеркальних» санкцій, подібні до тих, що ЄС застосовує проти росії у зв’язку із її агресією проти України.

При цьому депутати наголосили, що переважна більшість білорусів не підтримують багатовимірне залучення Білорусі до російської агресії проти України. 

Окремим розділ резолюції присвячений злочинному вивезенню з України в Білорусь понад 2150 дітей, включаючи сиріт, які були силою доставлені туди з територій, тимчасово окупованих російськими військами.

Європарламент підтримав розслідування Генеральної прокуратури України тієї ролі, яку Білорусь відіграє у насильницькій депортації українських дітей, та притягнення білоруського диктатора до відповідальності за ці злочини в юрисдикції Міжнародного кримінального суду, як це було зроблено стосовно російського керівництва.

Депутати закликали Раду ЄС та високого представника ЄС зважити на додаткові заходи проти режиму Лукашенка, на додаток до вже застосованих санкцій, та розробити широкий та довгостроковий підхід до відносин з Білоруссю, у тісній взаємодії з міжнародними партнерами ЄС.

Як писала «Судово-юридична газета», Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародні ордери на арешт Путіна. 

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