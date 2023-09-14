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Переход на новые подходы оплаты труда госслужащих улучшит ситуацию в аппаратах судов, – Александр Корниенко

Улучшение институциональной способности судебной системы зависит и от должной оплаты труда в аппаратах судов, – первый вице-спикер Александр Корниенко.

Правонарушитель сбросил помощнику судьи на карту 19,5 тыс. гривен, однако помощник все рассказал судье

Попытка гражданина, являющегося фигурантом дела по ст. 130, «договориться» в суде, оказалась неудачной.

Александр Корниенко: Не во всех странах Европы есть законодательная инициатива отдельных народных депутатов

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко: Опыт показал, что часто право индивидуальной законодательной инициативы используется либо в коммуникационно-рекламных целях, либо для блокирования реформ.

КСУ признал некоторые нормы Бюджетного кодекса по установлению Кабмином соцвыплат исходя из финансовых ресурсов государства, конституционными, а некоторые – неконституционными

В частности, КСУ признал конституционным положение пункта 26 раздела Заключительных и переходных положений Бюджетного кодекса в части, согласно которой нормы и положения статьи 50 Закона о социальной защите чернобыльцев применяются исходя из имеющихся финансовых ресурсов государства, но признал неконституционным иное положение.

Как государственный секретарь Минэкономики Виталий Петрук покрывает коррупцию главы Нацагентства по аккредитации Сергея Костюка

Госсекретарь Минэкономики Виталий Петрук всячески «помогает» руководителю НААУ Сергею Костюку, уже попавшему под уголовное производство по злоупотреблению властью.

  1. В Украине

В оккупированной Евпатории прогремели мощные взрывы, видео

08:13, 14 сентября 2023
Оккупанты заявили об атаке дронов.
В оккупированной Евпатории прогремели мощные взрывы, видео
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Под утро в оккупированной Евпатории (Крым) прогремели мощные взрывы. Сообщается, что была атака дронами.

Минобороны рф уже отрапортовало о якобы 11 сбитых БПЛА. В местных пабликах пишут, что в районе, где слышали взрывы, находится военная часть.

Следует отметить, что в Евпатории есть несколько воинских частей. Кроме того, вблизи нее расположен еще и военный аэродром Саки.

Напомним, что во временно оккупированном Севастополе произошли мощные взрывы. В ГУР подтвердили поражение крупного десантного корабля и подлодки.

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