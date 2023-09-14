В оккупированной Евпатории прогремели мощные взрывы, видео

Оккупанты заявили об атаке дронов.

Под утро в оккупированной Евпатории (Крым) прогремели мощные взрывы. Сообщается, что была атака дронами.

Минобороны рф уже отрапортовало о якобы 11 сбитых БПЛА. В местных пабликах пишут, что в районе, где слышали взрывы, находится военная часть.

Следует отметить, что в Евпатории есть несколько воинских частей. Кроме того, вблизи нее расположен еще и военный аэродром Саки.

Напомним, что во временно оккупированном Севастополе произошли мощные взрывы. В ГУР подтвердили поражение крупного десантного корабля и подлодки.

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