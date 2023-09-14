Пентагон надіслав в Україну спеціального представника та команду для нагляду за використанням допомоги США

За словами генерального інспектора Міністерства оборони США, високопоставлений представник США почав роботу в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу, який базуватиметься в посольстві США в Києві і контролюватиме допомогу США.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у США обговорюється призначення спеціального генерального інспектора для України, на кшталт офісу, створеного для Афганістану, для контролю за наданою допомогою.

14 вересня CNN повідомило, що Пентагон створює нову команду в Україні для моніторингу допомоги Києву з боку США у сфері безпеки, оскільки все більше республіканських законодавців закликають посилити нагляд за тим, як використовуються гроші.

За словами генерального інспектора Міністерства оборони, високопоставлений представник США почав роботу в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу. Персонал, який базується в посольстві США в Києві, контролюватиме допомогу США, яка з початку правління адміністрації Байдена склала понад 43,7 мільярда доларів.

За словами прес-секретаря Меган Рід, це перший раз, коли генеральний інспектор матиме персонал в Україні після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

У звіті генерального інспектора Міністерства оборони, який отримав CNN, попереджено, що здатність США контролювати мільярди доларів допомоги, що надходить в Україну, зіткнулася з «проблемами» через обмежену присутність США. Протягом перших шести місяців війни Управління оборонного співробітництва «не змогло провести необхідний [моніторинг кінцевого використання]» військової техніки, наданої Україні.

У звіті, датованому жовтнем 2022 року, підкреслюється, наскільки важко було США відстежувати величезну кількість зброї, боєприпасів і обладнання в перші місяці війни. Злочинці, волонтери та торговці зброєю в Україні намагалися викрасти частину зброї та обладнання, наданих Заходом, перш ніж їх вилучила українська розвідка, йдеться у звіті.

Трохи передісторії: створення нової команди відбувається в критичний час для допомоги Україні. Нещодавно адміністрація Байдена звернулася до Конгресу з проханням про надання додаткової допомоги на 24 мільярди доларів, у тому числі на 13 мільярдів доларів на безпеку, оскільки президент та інші високопосадовці адміністрації пообіцяли продовжувати допомогу США «стільки, скільки буде потрібно».

Але дедалі більш скептичні республіканці підняли питання про те, наскільки двопартійна підтримка існує для таких значних сум допомоги. Все більше республіканців почали сумніватися в доцільності витрачання мільярдів доларів в Україні та закликали до більшого контролю.

Заклики республіканців до посилення контролю не є одностайними. Лідер Сенату Республіканської партії Мітч Макконнелл заявив у вівторок, що вже є «безпрецедентна інформація про те, як майже 30 типів західних систем озброєнь і транспортних засобів використовуються Україною, часто аж до серійного номера».

Пентагон покращив свою здатність контролювати передачу зброї та обладнання в Україну через аташе з питань оборони в Києві та створення Групи сприяння безпеці в Україні, але військовим було важко ефективно контролювати поставки, коли почалася війна.

Автор: Наталя Мамченко

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