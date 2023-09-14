Пентагон направил в Украину специального представителя и команду по надзору за использованием помощи США

По словам генерального инспектора Министерства обороны США, высокопоставленный представитель США начал работу в Украине в конце августа, а до конца сентября ожидается прибытие дополнительного персонала, который будет базироваться в посольстве США в Киеве и будет контролировать помощь США.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в США обсуждается назначение специального генерального инспектора для Украины, по примеру офиса, созданного для Афганистана, для контроля за предоставленной помощью.

14 сентября CNN сообщило, что Пентагон создает новую команду в Украине для мониторинга помощи Киеву со стороны США в сфере безопасности, поскольку все больше республиканских законодателей призывают усилить надзор за тем, как используются деньги.

По словам генерального инспектора Министерства обороны, высокопоставленный представитель США начал работу в Украине в конце августа, а к концу сентября ожидается прибытие дополнительного персонала. Персонал, базирующийся в посольстве США в Киеве, будет контролировать помощь США, которая с начала правления администрации Байдена составила более 43,7 миллиарда долларов.

По словам пресс-секретаря Меган Рид, это первый раз, когда у генерального инспектора будет персонал в Украине после вторжения России в феврале 2022 года.

В отчете генерального инспектора Министерства обороны, оказавшегося у CNN, предупреждается, что способность США контролировать миллиарды долларов поступающей в Украину помощи столкнулась с «проблемами» из-за ограниченного присутствия США. В течение первых шести месяцев войны Управление оборонного сотрудничества «не смогло провести необходимый [мониторинг конечного использования]» военной техники, предоставленной Украине.

В отчете, датированном октябрем 2022 г., подчеркивается, насколько трудно было США отслеживать огромное количество оружия, боеприпасов и оборудования в первые месяцы войны. Преступники, волонтеры и торговцы оружием в Украине пытались похитить часть оружия и оборудования, предоставленных Западом, прежде чем их изъяла украинская разведка, говорится в отчете.

Немного предыстории: создание новой команды проходит в критическое время для помощи Украине. Недавно администрация Байдена обратилась в Конгресс с просьбой о предоставлении дополнительной помощи на 24 миллиарда долларов, в том числе на 13 миллиардов долларов на безопасность, поскольку президент и другие чиновники администрации пообещали продолжать помощь США «столько, сколько потребуется».

Но все более скептические республиканцы подняли вопрос о том, насколько двухпартийная поддержка существует для столь значительных сумм помощи. Все больше республиканцев стали сомневаться в целесообразности расходования миллиардов долларов в Украине и призвали к большему контролю.

Призывы республиканцев к усилению контроля не единодушны. Лидер Сената Республиканской партии Митч Макконнелл заявил во вторник, что уже есть «беспрецедентная информация о том, как почти 30 типов западных систем вооружений и транспортных средств используются Украиной, часто вплоть до серийного номера».

Пентагон улучшил свою способность контролировать передачу оружия и оборудования в Украину через атташе по обороне в Киеве и создание Группы содействия безопасности в Украине, но военным было трудно эффективно контролировать поставки, когда началась война.

Автор: Наталя Мамченко

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