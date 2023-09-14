Минобразования рекомендует учителям ввести психологические минуты в школах

Это должно снять стресс и настроить учеников на урок.

Министерство образования и науки посоветовало учителям проводить на уроках психологические минутки. Это должно снять стресс и настроить учеников на урок.

Как отмечается в письме МОН, война критично влияет на состояние психологического здоровья участников образовательного процесса и непосредственную организацию обучения.

За последний год ухудшилось психологическое состояние получателей образования. Почти вдвое по сравнению с началом февраля 2022 года увеличилось количество учеников/учениц, которые чувствуют себя тревожно, напряженно, в полтора раза - устало.

МОН рекомендует учителям во время урока внедрять психологические минутки, которые помогут учениками справиться со стрессом и его последствиями, эмоционально настроить на урок, на плодотворную работу, благодаря чему будет создаваться благоприятная атмосфера, которая позволит детям расслабиться, снять эмоции. психоэмоционального комфорта, являющегося естественным механизмом стабилизации.

"Регулярное внедрение психологических минуток в удобное время и удобном случае поможет соискателю образования стать более спокойным, уравновешенным, а также позволит лучше понять свои чувства. Учитель должен сам определить, когда и в какое время провести психологическую минутку", - говорится в письме.

МОН рекомендует для практического использования учебно-методическое пособие "Психологическая минутка". Пособие содержит 108 коротких, но эффективных видеотренингов.

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