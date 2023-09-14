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$2 тысячи за поступление в профильный вуз: «на горячем» поймали должностных лиц ГСЧС

15:22, 14 сентября 2023
СБУ заблокировала коррупционную схему злоупотребления влиянием, которую наладили чиновники ГСЧС на Ивано-Франковщине.
$2 тысячи за поступление в профильный вуз: «на горячем» поймали должностных лиц ГСЧС
Источник фото: СБУ
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Служба безопасности Украины заблокировала схему вымогательства взяток за возможность поступления в профильный вуз, которая была налажена руководителями Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, – сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, в коррупционной схеме участвовали трое должностных лиц. Среди них был заместитель начальника одного из управлений Главного управления ГСЧС, начальник одного из отделов этого ведомства и работник Черкасского института пожарной безопасности.

Подозреваемые систематически требовали и получали взятки в размере более 2000 долларов за человека от жителей Ивано-Франковской области в обмен на помощь в поступлении в профильный вуз. Спрос на такую «услугу» вырос после освобождения работников ГСЧС от призыва к мобилизации.

СБУ задержала заместителя начальника управления Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области «на горячем» после того, как он получил часть незаконной выгоды от одного из абитуриентов. Ему было объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление влиянием.

Во время обысков у фигурантов были изъяты деньги, документы и мобильные телефоны с доказательствами их противоправной деятельности. Решается вопрос о сообщении о подозрении по этой статье двум другим должностным лицам, которые были причастны к этой коррупционной схеме.

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