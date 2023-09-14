В Бельгии подожгли несколько школ из-за спорного предмета о половом воспитании

Правоохранители Бельгии считают, что за поджогами школ стоит спорный предмет о половом воспитании.

Источник фото: The Brussels Times

В Бельгии подожгли несколько школ вокруг Шарлеруа. Полиция заявила, что подозревает «преступный умысел», – сообщает The Brussels Times.

Пострадали все местные начальные школы: École Nord, rue Gatti de Gamond, школа Хублинбу, École de la petite Chenevière in Marcinelle и школа Фонда Жака в Куйе.

Сейчас местные экстренные службы официально рассматривают пожары как попытку поджога.

Есть подозрения, что инциденты связаны с ростом гнева среди родителей против нового обязательного сексуального образования EVRAS от Валлонско-Брюссельской федерации, которое все франкоязычные ученики будут получать с начала учебного года. На местах некоторых пожаров граффити написано «No EVRAS».

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