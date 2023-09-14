У Бельгії підпалили декілька шкіл через суперечливий предмет про статеве виховання

Правоохоронці Бельгії вважають, що за підпалами шкіл стоїть суперечливий предмет про статеве виховання.

Джерело фото: The Brussels Times

У Бельгії підпалили декілька шкіл навколо Шарлеруа. Поліція заявила, що підозрює «злочинний намір», – повідомляє The Brussels Times.

Постраждали всі місцеві початкові школи: École Nord, rue Gatti de Gamond, школа Хублінбу, École de la petite Chenevière in Marcinelle та школа Фонду Жака в Куйє.

Зараз місцеві екстрені служби офіційно розглядають пожежі як спробу підпалу.

Є підозри, що інциденти пов’язані зі зростанням гніву серед батьків проти нової обов’язкової сексуальної освіти EVRAS від Валлонсько-Брюссельської федерації, яку всі франкомовні учні отримуватимуть з початку навчального року. На місцях деяких пожеж графіті написано «No EVRAS».

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