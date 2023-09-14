Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
На новий Київський міський окружний адмінсуд в 2024 році передбачили 145 млн грн

В бюджет на 2024 рік заклали кошти на новий Київський міський окружний адмінсуд.

Денис Шмигаль: у проект Держбюджету на 2024 рік закладена реформа оплати праці держслужбовців

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у Державний бюджет на 2024 рік закладено реформу оплати праці чиновників

Конкурс в апеляційні суди: відомий список вакансій

У Київському апеляційному суді є 45 вакансій, в Шостому апеляційному адміністративному суді – 11 вакансій, у Північному апеляційному господарському суді – 15 вакансій.

Конкурс в суди першої інстанції: відомий список 560 вакансій

Більшість вакансій - в судах Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Полтавської, Київської областей, а в районних судах Києва є 26 вакансій.

Кабмін схвалив законопроект про самостійність та незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, – Денис Шмигаль

Керівник САП самостійно визначатиме штат, структуру та організацію в установі.

  1. У світі

У Бельгії підпалили декілька шкіл через суперечливий предмет про статеве виховання

21:43, 14 вересня 2023
Правоохоронці Бельгії вважають, що за підпалами шкіл стоїть суперечливий предмет про статеве виховання.
У Бельгії підпалили декілька шкіл через суперечливий предмет про статеве виховання
Джерело фото: The Brussels Times
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Бельгії підпалили декілька шкіл навколо Шарлеруа. Поліція заявила, що підозрює «злочинний намір», – повідомляє The Brussels Times.

Постраждали всі місцеві початкові школи: École Nord, rue Gatti de Gamond, школа Хублінбу, École de la petite Chenevière in Marcinelle та школа Фонду Жака в Куйє.

Зараз місцеві екстрені служби офіційно розглядають пожежі як спробу підпалу.

Є підозри, що інциденти пов’язані зі зростанням гніву серед батьків проти нової обов’язкової сексуальної освіти EVRAS від Валлонсько-Брюссельської федерації, яку всі франкомовні учні отримуватимуть з початку навчального року. На місцях деяких пожеж графіті написано «No EVRAS».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці
  • Валентин Зубар
    Валентин Зубар
    суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    голова Господарського суду Миколаївської областi