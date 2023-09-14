Виправдовувала агресію рф: судитимуть суддю з Черкащини Світлану Федорець

Суддя називала захоплені території України «освобожденными» і визнавала АР Крим «частиною рф».

Фото: Офіс Генпрокурора

Прокурори Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно судді з Черкаської області, яка виправдовувала агресію рф проти України. Йдеться про Світлану Федорець.

Як пише ОГП, суддя після повномасштабного збройного вторгнення рф переїхала з тимчасово окупованої ворогом території у Черкаську область.

Повідомляється, що залишитись на підконтрольній території вона хотіла з метою отримання довічного грошового утримання судді після виходу у відставку.

Обіймаючи адміністративну посаду голови суду та будучи суддею, вона як службова особа в спілкуванні з іншими громадянами неодноразово виправдовувала агресію рф проти України, розпочату в 2014 році.

Також вона визнавала правомірною тимчасову окупацію частини території України. А ще поширювала російські наративи щодо військового вторгнення рф в Україну та переконувала у них співрозмовників.



Крім цього, Федорець називала захоплені території України «освобожденными», а окупантів «нашими» та визнавала АР Крим «частиною рф».

Повідомляється, що вона наголошувала, що Маріуполь нібито обстрілювали українські військові, а не російські.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» детально розповідала про справу судді Світлани Федорець, яку допомогли задокументувати колеги.

Також ми писали, що Вища рада правосуддя надала згоду на утримання Федорець під вартою.

6 липня їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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