Споював до безтями, грабував і вивозив в ліс: у Києві судили «клофелінщика»

До 9 років в’язниці засуджено «клофелінщика», жертвами якого стали четверо киян.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

У Києві судили 52-річного «клофелінщика», який вже мав судимість, за обвинуваченням у розбійному нападі та крадіжках в особливо великих розмірах. Суди виніс обвинувальний вирок – 9 років ув’язнення, – повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Під час судового засідання було підтверджено, що обвинувачений вечорами на вулицях знайомився з потерпілими та запрошував їх додому на своєму автомобілі. Він намагався завоювати їх довіру, а потім переконував їх випити разом алкоголь. Пізніше обвинувачений додавав невідому речовину до напоїв потерпілим, в результаті чого вони втрачали свідомість. Використовуючи їх безпорадний стан, він відбирав у них цінні речі, включаючи гроші та ювелірні вироби.

Після скоєння злочину обвинувачений намагався знищити сліди своїх дій та приховував докази. Один з потерпілих був завезений до лісосмуги і залишений там у непритомному стані, що призвело до обмороження його кінцівок та інвалідності.

В результаті такої схеми четверо киян стали жертвами чоловіка, а завдані збитки становлять практично 2 мільйони гривень. Обвинувачений не визнав своєї провини під час судового процесу.

За наявністю доказів, обвинувачений визнаний винним у скоєних злочинах і засуджений до 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього його майна.

До набуття законної сили вироку обвинувачений залишається під вартою.

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