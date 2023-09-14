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Спаивал до беспамятства, грабил и вывозил в лес: в Киеве судили «клофелинщика»

12:05, 14 сентября 2023
К 9 годам тюрьмы приговорен «клофелинщик», жертвами которого стали четверо киевлян.
Спаивал до беспамятства, грабил и вывозил в лес: в Киеве судили «клофелинщика»
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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В Киеве судили 52-летнего «клофелинщика», который уже имел судимость, по обвинению в разбойном нападении и кражах в особо крупных размерах. Суды вынес обвинительный приговор - 9 лет заключения, - сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Во время судебного заседания было подтверждено, что обвиняемый по вечерам на улицах знакомился с потерпевшими и приглашал их домой на своем автомобиле. Он пытался завоевать их доверие, а затем убеждал их выпить вместе алкоголь. Позже обвиняемый добавлял неизвестное вещество к напиткам потерпевшим, в результате чего они теряли сознание. Используя их беспомощное состояние, он отбирал у них ценные вещи, включая деньги и ювелирные изделия.

После совершения преступления обвиняемый пытался уничтожить следы своих действий и скрывал доказательства. Один из потерпевших был завезен в лесополосу и оставлен там в бессознательном состоянии, что привело к обморожению его конечностей и инвалидности.

В результате такой схемы четверо киевлян стали жертвами мужчины, а нанесенный ущерб составляет практически 2 миллиона гривен. Обвиняемый не признал своей вины во время судебного процесса.

При наличии доказательств, обвиняемый признан виновным в совершенных преступлениях и приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией всего его имущества.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый остается под стражей.

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