Украинские пилоты могут освоить F-16 за три месяца, — ВВС США

В США говорят, что обучение может занять от 3 до 9 месяцев.

Фото: REUTERS

Обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16 может занять от трех до девяти месяцев. Об этом пишет Breaking Defense.

Глава Воздушной национальной гвардии США генерал-лейтенант Майкл Ло отметил, что украинцы будут учиться на базе Национальной гвардии ВВС США в Тусоне. По его мнению, наиболее способные и хорошо владеющие английским языком смогут освоить американские истребители за несколько месяцев.

"Для тех, кто сейчас является опытным летчиком-истребителем, совершает ежедневные боевые вылеты, защищает свою родину, - я думаю, три месяца - это абсолютно реально", - сказал генерал-лейтенант.

При этом генерал-лейтенант отметил, что украинцы не смогут применять F-16 на поле боя сразу после окончания учебы.

"Сначала они отправятся в Европу, где командование оценит уровень их готовности. Кроме того, нужно организовать логистическую поддержку и научить специалистов по техобслуживанию", - отметил Ло.

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