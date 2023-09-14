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Переход на новые подходы оплаты труда госслужащих улучшит ситуацию в аппаратах судов, – Александр Корниенко

Улучшение институциональной способности судебной системы зависит и от должной оплаты труда в аппаратах судов, – первый вице-спикер Александр Корниенко.

Правонарушитель сбросил помощнику судьи на карту 19,5 тыс. гривен, однако помощник все рассказал судье

Попытка гражданина, являющегося фигурантом дела по ст. 130, «договориться» в суде, оказалась неудачной.

Александр Корниенко: Не во всех странах Европы есть законодательная инициатива отдельных народных депутатов

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко: Опыт показал, что часто право индивидуальной законодательной инициативы используется либо в коммуникационно-рекламных целях, либо для блокирования реформ.

КСУ признал некоторые нормы Бюджетного кодекса по установлению Кабмином соцвыплат исходя из финансовых ресурсов государства, конституционными, а некоторые – неконституционными

В частности, КСУ признал конституционным положение пункта 26 раздела Заключительных и переходных положений Бюджетного кодекса в части, согласно которой нормы и положения статьи 50 Закона о социальной защите чернобыльцев применяются исходя из имеющихся финансовых ресурсов государства, но признал неконституционным иное положение.

Как государственный секретарь Минэкономики Виталий Петрук покрывает коррупцию главы Нацагентства по аккредитации Сергея Костюка

Госсекретарь Минэкономики Виталий Петрук всячески «помогает» руководителю НААУ Сергею Костюку, уже попавшему под уголовное производство по злоупотреблению властью.

  1. Общество

В Украине отмечают День танковых войск: что еще празднуют 14 сентября

09:27, 14 сентября 2023
В 2023 году Президент упразднил празднование «советского» Дня танкиста и ввел в Украине День танковых войск 14 сентября.
В Украине отмечают День танковых войск: что еще празднуют 14 сентября
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В четверг, 14 сентября, в Украине отмечают День танковых войск. Владимир Зеленский в 2023 году упразднил празднование «советского» Дня танкиста и ввел в Украине День танковых войск.

Также в Украине и мире сегодня Всемирный день атопической экземы. Событие было создано в 2018 году по инициативе организации GlobalSkin и Европейской Федерации, объединяющей ассоциации пациентов с аллергией и болезнями дыхательных путей (EFA) с целью распространения информации об этой болезни.

Согласно новому церковному календарю, на который Православная церковь Украины перешла с 1 сентября 2023 года, сегодня отмечают Воздвижение Креста Господня.

Кроме этого, в США отмечают День гимна, в Румынии - День инженера, в Болгарии начинает работу Пловдивская ярмарка.

Еще в этот день:

1918 – В Болгарском царстве началось Владайское солдатское восстание, подавленное правительством с помощью немецких войск;

1939 – В США авиаконструктор Игорь Сикорский (бывший киевлянин) поднял в воздух свой первый вертолет VS-300;

1991 – В Киеве начал работу Всеукраинский форум интеллигенции;

1995 – В Брюсселе состоялась официальная церемония принятия Индивидуальной программы сотрудничества между Украиной и НАТО;

2000 – Корпорация Microsoft выпустила операционную систему Windows Millennium Edition.

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