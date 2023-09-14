В Украине отмечают День танковых войск: что еще празднуют 14 сентября

В 2023 году Президент упразднил празднование «советского» Дня танкиста и ввел в Украине День танковых войск 14 сентября.

В четверг, 14 сентября, в Украине отмечают День танковых войск. Владимир Зеленский в 2023 году упразднил празднование «советского» Дня танкиста и ввел в Украине День танковых войск.

Также в Украине и мире сегодня Всемирный день атопической экземы. Событие было создано в 2018 году по инициативе организации GlobalSkin и Европейской Федерации, объединяющей ассоциации пациентов с аллергией и болезнями дыхательных путей (EFA) с целью распространения информации об этой болезни.

Согласно новому церковному календарю, на который Православная церковь Украины перешла с 1 сентября 2023 года, сегодня отмечают Воздвижение Креста Господня.

Кроме этого, в США отмечают День гимна, в Румынии - День инженера, в Болгарии начинает работу Пловдивская ярмарка.

Еще в этот день:

1918 – В Болгарском царстве началось Владайское солдатское восстание, подавленное правительством с помощью немецких войск;

1939 – В США авиаконструктор Игорь Сикорский (бывший киевлянин) поднял в воздух свой первый вертолет VS-300;

1991 – В Киеве начал работу Всеукраинский форум интеллигенции;

1995 – В Брюсселе состоялась официальная церемония принятия Индивидуальной программы сотрудничества между Украиной и НАТО;

2000 – Корпорация Microsoft выпустила операционную систему Windows Millennium Edition.

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