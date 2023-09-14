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Перехід на нові підходи оплати праці держслужбовців покращить ситуацію в апаратах судів, – Олександр Корнієнко

Покращення інституційної спроможності судової системи залежить і від належної оплати праці в апаратах судів, – перший віце-спікер Олександр Корнієнко.

Правопорушник скинув помічнику судді на карту 19,5 тис. гривень, однак помічник все розповів судді

Спроба громадянина, який є фігурантом справи за ст. 130, «домовитись» в суді, виявилася невдалою.

Олександр Корнієнко: Не у всіх країнах Європи є законодавча ініціатива окремих народних депутатів

Перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко: Досвід показав, що часто право індивідуальної законодавчої ініціативи використовується або у комунікаційно-рекламних цілях, або для блокування реформ.

КСУ визнав деякі норми Бюджетного кодексу щодо встановлення Кабміном соцвиплат, виходячи з фінансових ресурсів держави, конституційними, а деякі – неконституційними

Зокрема КСУ визнав конституційним положення пункту 26 розділу Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу у частині, за якою норми і положення статті 50 Закону про соціальний захист чорнобильців застосовуються, виходячи з наявних фінансових ресурсів держави, але визнав неконституційним інше положення.

Як державний секретар Мінекономіки Віталій Петрук покриває корупцію очільника Нацагентства з акредитації Сергія Костюка

Держсекретар Мінекономіки Віталій Петрук всіляко «допомагає» керівнику НААУ Сергію Костюку, який вже потрапив під кримінальне провадження щодо зловживання владою.

  1. Суспільство

В Україні відзначають День танкових військ: що ще святкують 14 вересня

09:27, 14 вересня 2023
У 2023 році Президент скасував святкування «радянського» Дня танкіста і запровадив в Україні День танкових військ 14 вересня.
В Україні відзначають День танкових військ: що ще святкують 14 вересня
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У четвер, 14 вересня, в Україні святкують День танкових військ. Володимир Зеленський у 2023 році скасував святкування «радянського» Дня танкіста і запровадив в Україні День танкових військ. 

Також в Україні і світі сьогодні Всесвітній день атопічної екземи. Подія була створена 2018 року за ініціативи організації GlobalSkin та Європейської Федерації, яка об’єднує асоціації пацієнтів з алергією та хворобами дихальних шляхів (EFA) з метою поширення інформації про цю хворобу. 

За новим церковним календарем, на який Православна церква України перейшла з 1 вересня 2023 року, сьогодні відзначають Воздвиження Хреста Господнього.

Крім цього, у США відзначають День гімну, у Румунії - День інженера, у Болгарії починає роботу Пловдивський ярмарок.

Ще цього дня:

1918 - У Болгарському царстві почалося Владайське солдатське повстання, придушене урядом за допомогою німецьких військ;

1939 - У США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) підняв у повітря свій перший вертоліт VS-300;

1991 - У Києві розпочав роботу Всеукраїнський форум інтелігенції;

1995 - У Брюсселі відбулася офіційна церемонія ухвалення Індивідуальної програми співробітництва між Україною та НАТО;

2000 - Корпорація Microsoft випустила операційну систему Windows Millennium Edition.

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