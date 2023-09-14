В Україні відзначають День танкових військ: що ще святкують 14 вересня

У 2023 році Президент скасував святкування «радянського» Дня танкіста і запровадив в Україні День танкових військ 14 вересня.

У четвер, 14 вересня, в Україні святкують День танкових військ. Володимир Зеленський у 2023 році скасував святкування «радянського» Дня танкіста і запровадив в Україні День танкових військ.

Також в Україні і світі сьогодні Всесвітній день атопічної екземи. Подія була створена 2018 року за ініціативи організації GlobalSkin та Європейської Федерації, яка об’єднує асоціації пацієнтів з алергією та хворобами дихальних шляхів (EFA) з метою поширення інформації про цю хворобу.

За новим церковним календарем, на який Православна церква України перейшла з 1 вересня 2023 року, сьогодні відзначають Воздвиження Хреста Господнього.

Крім цього, у США відзначають День гімну, у Румунії - День інженера, у Болгарії починає роботу Пловдивський ярмарок.

Ще цього дня:

1918 - У Болгарському царстві почалося Владайське солдатське повстання, придушене урядом за допомогою німецьких військ;

1939 - У США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) підняв у повітря свій перший вертоліт VS-300;

1991 - У Києві розпочав роботу Всеукраїнський форум інтелігенції;

1995 - У Брюсселі відбулася офіційна церемонія ухвалення Індивідуальної програми співробітництва між Україною та НАТО;

2000 - Корпорація Microsoft випустила операційну систему Windows Millennium Edition.

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