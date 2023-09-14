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  1. У світі

Байден прокоментував спроби республіканців запустити процедуру імпічменту

09:09, 14 вересня 2023
За словами Байдена, республіканці хочуть оголосити йому імпічмент, щоб зупинити роботу уряду.
Байден прокоментував спроби республіканців запустити процедуру імпічменту
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Президент США Джо Байден заявив, що республіканці хочуть оголосити йому імпічмент, щоб зупинити роботу уряду. Про це повідомляє Reuters.

За словами Байдена, коли ультраправа законодавиця-республіканець Марджорі Тейлор Грін була вперше обрана до Конгресу США, вона заявила, що перше, що вона хоче зробити, це оголосити йому імпічмент.

«Я не знаю, чому, але вони просто знали, що хочуть оголосити мені імпічмент…Тепер, наскільки я можу судити, вони хочуть оголосити мені імпічмент, тому що хочуть закрити уряд», — сказав Байден донорам під час збору коштів у Вірджинії.

Глава Білого дому додав, що він встає щодня, «не зациклюючись на імпічменті».

«У мене є робота, яку потрібно робити. Мені доводиться стикатися з проблемами, які зачіпають американський народ, кожен божий день», — сказав він.

Раніше ми писали, що Палата представників США розпочне розслідування щодо імпічменту Байдена. 

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