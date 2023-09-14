Росіяни поширюють фейки про нібито підготовку Україною «теракту в Умані»

У Центрі протидії дезінформації переконані, що ворог готує собі «алібі» на майбутнє.

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Центр протидії дезінформації РНБО попереджає, що рф намагається створити собі інформаційне алібі для майбутніх атак по Україні, поширюючи фейки про нібито підготовку Україною «теракту в Умані».

«Ворожі ресурси поширюють інформацію, нібито «київський режим» планує влаштувати теракт в Умані, де 15 вересня зберуться десятки тисяч хасидів для святкування Рош га-Шана. За словами пропагандистів, після теракту українська сторона начебто планує звинуватити росію у «злочинах проти людяності», – пише ЦПД.

Центр протидії дезінформації закликає не піддаватися на російські маніпуляції, реагувати на сигнали повітряної тривоги та довіряти перевіреним джерелам інформації.

Нагадаємо, що у період з 12 по 19 вересня в Умані хасиди з усього світу святкують Рош га-Шан - Новий рік за іудейським календарем.

У мікрорайоні паломництва хасидів діє низка заборон.

Рятувальники організували цілодобове чергування особового складу та техніки зведеного загону ДСНС.

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