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Перехід на нові підходи оплати праці держслужбовців покращить ситуацію в апаратах судів, – Олександр Корнієнко

Покращення інституційної спроможності судової системи залежить і від належної оплати праці в апаратах судів, – перший віце-спікер Олександр Корнієнко.

Правопорушник скинув помічнику судді на карту 19,5 тис. гривень, однак помічник все розповів судді

Спроба громадянина, який є фігурантом справи за ст. 130, «домовитись» в суді, виявилася невдалою.

Олександр Корнієнко: Не у всіх країнах Європи є законодавча ініціатива окремих народних депутатів

Перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко: Досвід показав, що часто право індивідуальної законодавчої ініціативи використовується або у комунікаційно-рекламних цілях, або для блокування реформ.

КСУ визнав деякі норми Бюджетного кодексу щодо встановлення Кабміном соцвиплат, виходячи з фінансових ресурсів держави, конституційними, а деякі – неконституційними

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Як державний секретар Мінекономіки Віталій Петрук покриває корупцію очільника Нацагентства з акредитації Сергія Костюка

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  1. В Україні

Росіяни поширюють фейки про нібито підготовку Україною «теракту в Умані»

08:30, 14 вересня 2023
У Центрі протидії дезінформації переконані, що ворог готує собі «алібі» на майбутнє.
Росіяни поширюють фейки про нібито підготовку Україною «теракту в Умані»
Джерело фото: DW
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Центр протидії дезінформації РНБО попереджає, що рф намагається створити собі інформаційне алібі для майбутніх атак по Україні, поширюючи фейки про нібито підготовку Україною «теракту в Умані».

«Ворожі ресурси поширюють інформацію, нібито «київський режим» планує влаштувати теракт в Умані, де 15 вересня зберуться десятки тисяч хасидів для святкування Рош га-Шана. За словами пропагандистів, після теракту українська сторона начебто планує звинуватити росію у «злочинах проти людяності», – пише ЦПД. 

Центр протидії дезінформації закликає не піддаватися на російські маніпуляції, реагувати на сигнали повітряної тривоги та довіряти перевіреним джерелам інформації.

Нагадаємо, що у період з 12 по 19 вересня в Умані хасиди з усього світу святкують Рош га-Шан - Новий рік за іудейським календарем.

У мікрорайоні паломництва хасидів діє низка заборон.

Рятувальники організували цілодобове чергування особового складу та техніки зведеного загону ДСНС. 

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