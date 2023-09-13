Святкування Рош га-Шана: рятувальники здійснюють цілодобове чергування в Умані

Окрім того, додатково залучили піші патрулі ДСНС.

В Умані Черкаської області рятувальники організували цілодобове чергування особового складу та техніки зведеного загону ДСНС. Зробили це, аби запобігти виникненню пожеж та надзвичайних подій. Про це повідомили на порталі МВС України.

У місцях масового скупчення паломників, які прибули до міста задля святкування юдейського нового року Рош га-Шана, надзвичайники здійснюють цілодобове чергування. Залучені 7 постів ДСНС.

Окрім того, додатково залучили піші патрулі Державної служби України із надзвичайних ситуацій, пересувний пункт управління та кінологічний розрахунок.

Раніше ми повідомляли, які заборони діятимуть на території паломництв.

У період з 12 по 19 вересня, хасиди з усього світу будуть святкувати Рош га-Шан, 5784 Новий рік за іудейським календарем.

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