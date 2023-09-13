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ВП ВС: на стадії вирішення питання про відкриття провадження суд не може оцінювати обраний позивачем спосіб захисту, обставини справи та докази

Оцінка викладених позивачем обставин справи та доказів не віднесена до компетенції суду на стадії вирішення питання про відкриття провадження у справі, і КАСУ не передбачає конкретну форму викладу позовних вимог, - Велика Палата Верховного Суду.

Конкурс в апеляційні та місцеві суди: що відомо

Документи для участі у конкурсі на посади суддів місцевих судів необхідно подати до 16 жовтня, а на конкурс в апеляційні суди — з 15 по 31 грудня.

Відтепер для отримання коштів США для України будуть певні умови, зокрема судова та правоохоронна реформи і у сфері боротьби з корупцією, - новопризначена спецпредставник США

Спочатку Україна повинна втілювати умови – реформи, зокрема, судову та правоохоронну, а потім отримає кошти від США, - новопризначений Президентом США  спецпредставник з питань відновлення України Пенні Пріцкер.

ВККС оголошено конкурс на 560 посад суддів місцевих судів

В резерві – 585 кандидатів на посади суддів.

ВККС оголосила конкурс на посади 532 суддів апеляційних судів

Конкурс оголошено на 410 посад суддів загальних апеляційних судів, 66 посад суддів адміністративних апеляційних судів та 56 посад суддів апеляційних господарських судів.

  1. В Україні

Святкування Рош га-Шана: рятувальники здійснюють цілодобове чергування в Умані

13:52, 13 вересня 2023
Окрім того, додатково залучили піші патрулі ДСНС.
Святкування Рош га-Шана: рятувальники здійснюють цілодобове чергування в Умані
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В Умані Черкаської області рятувальники організували цілодобове чергування особового складу та техніки зведеного загону ДСНС. Зробили це, аби запобігти виникненню пожеж та надзвичайних подій. Про це повідомили на порталі МВС України.

У місцях масового скупчення паломників, які прибули до міста задля святкування юдейського нового року Рош га-Шана, надзвичайники здійснюють цілодобове чергування. Залучені 7 постів ДСНС.

Окрім того, додатково залучили піші патрулі Державної служби України із надзвичайних ситуацій, пересувний пункт управління та кінологічний розрахунок.

Раніше ми повідомляли, які заборони діятимуть на території паломництв.

У період з 12 по 19 вересня, хасиди з усього світу будуть святкувати Рош га-Шан, 5784 Новий рік за іудейським календарем.

 

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