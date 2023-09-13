Дії сил оборони називав «спектаклем»: повідомлено про підозру киянину

Киянин заперечував збройну агресію рф проти України.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 48-річному мешканцю столиці, який використовуючи власну сторінку у соцмережі «Facebook», поширював для необмеженого кола користувачів публікації деструктивного характеру.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що чоловіку повідомлено про підозру за фактом заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році ( ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

«У поширюваних публікаціях чоловік дискредитовував українських захисників, а дії сил оборони називав «спектаклем».

Висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що вказані висловлювання містять заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році», - сказано у повідомленні.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Раніше ми писали, що колишній прокурорці повідомлено про підозру у виправдовуванні збройної агресії рф.

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