Колишній прокурорці повідомлено про підозру у виправдовуванні збройної агресії рф

Колишня прокурорка однієї з окружних прокуратур Миколаївщини визнавала правомірною збройну агресію рф.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

У Миколаївській області повідомлено про підозру прокурорці однієї з окружних прокуратур у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За матеріалами справи, перебуваючи на посаді прокурора окружної прокуратури, підозрювана в листуванні в Telegram виправдовувала та заперечувала збройну агресію держави-окупанта проти України. За її словами, бійці ЗСУ знущалися над жителями Маріуполя, тому нібито, коли туди зайшли російські солдати місцеві були раді.

А у війні на Донбасі вона звинувачувала українську владу, стверджуючи, що Україна перебуває під контролем заходу.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.