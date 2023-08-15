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  1. В Україні

Колишній прокурорці повідомлено про підозру у виправдовуванні збройної агресії рф

16:59, 15 серпня 2023
Колишня прокурорка однієї з окружних прокуратур Миколаївщини визнавала правомірною збройну агресію рф.
Колишній прокурорці повідомлено про підозру у виправдовуванні збройної агресії рф
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

У Миколаївській області повідомлено про підозру прокурорці однієї з окружних прокуратур у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За матеріалами справи, перебуваючи на посаді прокурора окружної прокуратури, підозрювана в листуванні в Telegram виправдовувала та заперечувала збройну агресію держави-окупанта проти України. За її словами, бійці ЗСУ знущалися над жителями Маріуполя, тому нібито, коли туди зайшли російські солдати місцеві були раді.

А у війні на Донбасі вона звинувачувала українську владу, стверджуючи, що Україна перебуває під контролем заходу.

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