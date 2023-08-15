Бывшему прокурору сообщено о подозрении в оправдании вооруженной агрессии рф

Бывшая прокурор одной из окружных прокуратур Николаевской области признавала правомерной вооруженную агрессию рф.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

В Николаевской области сообщено о подозрении прокурору одной из окружных прокуратур в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии рф против Украины, – сообщает Офис Генерального прокурора.

По материалам дела, находясь в должности прокурора окружной прокуратуры, подозреваемая в переписке в Telegram оправдывала и отрицала вооруженную агрессию государства-оккупанта против Украины. По ее словам, бойцы ВСУ издевались над жителями Мариуполя, поэтому якобы, когда туда зашли российские солдаты местные были рады.

А в войне на Донбассе она обвиняла украинскую власть, утверждая, что Украина находится под контролем запада.

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