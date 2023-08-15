Променяли вино на пиво: во Франции вынуждены вырубить виноградники

Во Франции вынуждены вырубить виноградники из-за падения спроса на красное вино.

Источник фото: iPress.ua

Виноделы в престижном французском регионе Бордо собираются выкорчевать тысячи гектаров виноградников из-за изменения потребительских привычек и глобального потепления, – сообщает Politico.

К таким действиям побудила совокупность факторов: снижение потребления красного вина, падение спроса со стороны Китая и трудности с производством вина в условиях все более теплого климата.

Потребление красного вина значительно сократилось за последние десятилетия, поскольку французы переключились на другие, более освежающие напитки, такие как пиво. В то время как элитные Бордо все еще легко находят покупателей, спрос на массовые красные вина начального уровня падает.

Это привело к тому, что для многих виноделов уничтожение виноградников и получение компенсации является более выгодным вариантом, чем продолжение производства вина.

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