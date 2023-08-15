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  1. В Украине

Изготовили непригодные для использования боеприпасы: предпринимателям сообщили о подозрении

16:22, 15 августа 2023
Одно из коммерческих предприятий, являвшееся субподрядчиком в выполнении государственного оборонного заказа на изготовление артиллерийских снарядов, получило от Минобороны предварительную оплату в сумме более 2,8 млн грн.
Изготовили непригодные для использования боеприпасы: предпринимателям сообщили о подозрении

Двум предпринимателям, изготовившим непригодные для использования боеприпасы, доложено о подозрении в мошенничестве. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

«При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона доложено о подозрении супругам - бывшим руководителям двух частных предприятий в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, одно из коммерческих предприятий, являвшееся субподрядчиком в выполнении государственного оборонного заказа на изготовление артиллерийских снарядов, получило от Минобороны предварительную оплату в сумме более 2,8 млн грн.

«За полученные средства предприятие закупило у другого субподрядчика порох, не отвечавший требованиям технических условий. Это привело к поставке в дальнейшем в Министерство обороны Украины боеприпасов, не пригодных к использованию по назначению, а партия не допущена к применению в Вооруженных Силах Украины», — отметили в ОГП.

В ходе досудебного расследования проверяется возможная причастность отдельных должностных лиц Министерства обороны Украины к совершению уголовного преступления.

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