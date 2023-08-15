Виготовили непридатні для використання боєприпаси: підприємцям повідомили про підозру

Одне з комерційних підприємств, яке було субпідрядником у виконанні державного оборонного замовлення на виготовлення артилерійських снарядів, одержало від Міноборони попередню оплату в сумі понад 2,8 млн грн.

Двом підприємцям, які виготовили непридатні для використання боєприпаси, повідомлено про підозру у шахрайстві. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомлено про підозру подружжю - колишнім керівникам двох приватних підприємств у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, одне з комерційних підприємств, яке було субпідрядником у виконанні державного оборонного замовлення на виготовлення артилерійських снарядів, одержало від Міноборони попередню оплату в сумі понад 2,8 млн грн.

«За одержані кошти підприємство закупило в іншого субпідрядника порох, який не відповідав вимогам технічних умов. Це призвело до постачання в подальшому до Міністерства оборони України боєприпасів, які не придатні до використання за призначенням, а партія не допущена до застосування у Збройних Силах України», — зазначили в ОГП.

Під час досудового розслідування перевіряється можлива причетність окремих службових осіб Міністерства оборони України до вчинення кримінального правопорушення.

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