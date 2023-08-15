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Створення планової конференції з бронюванням залу онлайн: покрокова інструкція

13:21, 15 серпня 2023
Функція «Бронювання залів» для судових засідань дозволяє онлайн зарезервувати зал планових відеоконференцій.
Створення планової конференції з бронюванням залу онлайн: покрокова інструкція

Доступна функція «Бронювання залів» в сервісі захищеного відеоконференцзв'язку ЄСІТС, призначена для планування резервування залів для судових засідань, з метою забезпечення організації запланованих відеоконференцій. Функція дозволяє здійснювати бронювання в режимі онлайн, – повідомляє Електронне судочинство.

Для того щоб створити заявку на бронювання конференц-залу, необхідно виконати такі дії:

  1. Обрати пункт «Меню», потім «Створити планову конференцію з бронюванням залу» або в розділі «Мої конференції» натиснути кнопку «Створити конференцію» та обрати пункт «Створити планову конференцію з бронюванням залу».
  2. Зазначити необхідні атрибути судового засідання:
  • Тип конференції;
  • Номер справи;
  • Онлайн трансляція;
  • Короткий опис.
  1. Обрати зал(и) для бронювання.
  2. В календарі обрати дату та час з урахуванням умови доступності залу для бронювання.
  3. У разі необхідності анулювати планову відеоконференцію в розділі «Меню» далі – «Мої конференції».

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