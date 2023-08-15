Створення планової конференції з бронюванням залу онлайн: покрокова інструкція

Функція «Бронювання залів» для судових засідань дозволяє онлайн зарезервувати зал планових відеоконференцій.

Доступна функція «Бронювання залів» в сервісі захищеного відеоконференцзв'язку ЄСІТС, призначена для планування резервування залів для судових засідань, з метою забезпечення організації запланованих відеоконференцій. Функція дозволяє здійснювати бронювання в режимі онлайн, – повідомляє Електронне судочинство.

Для того щоб створити заявку на бронювання конференц-залу, необхідно виконати такі дії:

Обрати пункт «Меню», потім «Створити планову конференцію з бронюванням залу» або в розділі «Мої конференції» натиснути кнопку «Створити конференцію» та обрати пункт «Створити планову конференцію з бронюванням залу». Зазначити необхідні атрибути судового засідання:

Тип конференції;

Номер справи;

Онлайн трансляція;

Короткий опис.

Обрати зал(и) для бронювання. В календарі обрати дату та час з урахуванням умови доступності залу для бронювання. У разі необхідності анулювати планову відеоконференцію в розділі «Меню» далі – «Мої конференції».

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