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Создание плановой конференции с бронированием зала онлайн: пошаговая инструкция

13:21, 15 августа 2023
Функция «Бронирование залов» для судебных заседаний позволяет онлайн зарезервировать зал плановых видеоконференций.
Создание плановой конференции с бронированием зала онлайн: пошаговая инструкция

Доступная функция «Бронирование залов» в сервисе защищенной видеоконференцсвязи ЕСИТС, предназначена для планирования резервирования залов для судебных заседаний, с целью обеспечения организации запланированных видеоконференций. Функция позволяет осуществлять бронирование в режиме онлайн, – сообщает Электронное судопроизводство.

Для того чтобы создать заявку на бронирование конференц-зала, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Выбрать пункт «Меню», затем «Создать плановую конференцию с бронированием зала» или в разделе «Мои конференции» нажать кнопку «Создать конференцию» и выбрать пункт «Создать плановую конференцию с бронированием зала».
  2. Указать необходимые атрибуты судебного заседания:

- Тип конференции;

- Номер дела;

- Онлайн трансляция;

- Краткое описание.

  1. Выбрать зал(ы) для бронирования.
  2. В календаре выбрать дату и время с учетом условия доступности зала для бронирования.
  3. В случае необходимости аннулировать плановую видеоконференцию в разделе «Меню» далее – «Мои конференции».

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