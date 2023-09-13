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На Хмельниччині суд покарав чоловіка штрафом за пропозицію і надання неправомірної вигоди патрульному

11:13, 13 вересня 2023
За документами, що засвідчують особу, довелося їхати до чоловіка додому.
На Хмельниччині суд покарав чоловіка штрафом за пропозицію і надання неправомірної вигоди патрульному
Зображення: freepik.com
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Чемеровецький районний суд визнав 49-річного жителя Кам’янець-Подільського району винним у пропозиції і наданні поліцейському неправомірної вигоди за те, щоб той не притягував його до адміністративної відповідальності (частина 1 статті 369 Кримінального кодексу України), та покарав правопорушника штрафом у розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 гривень). Тисячу гривень неправомірної вигоди суд конфіскував до державного бюджету.

Як розповіли у пресслужбі Хмельницького апеляційного суду, обвинувачений потрапив у поле зору патрульної поліції, коли удень 17 травня їхав мотоблоком селом, бувши у нетверезому стані. Патрульні склали щодо нього протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП.

За документами, що засвідчують особу, довелося їхати до нього додому. Пред’являючи паспорт, водій запропонував правоохоронцям гроші в обмін на непритягнення його до адмінвідповідальності за нетверезе кермування. Ті відмовилися і попередили, що за таку пропозицію передбачена кримінальна відповідальність. Попри це чоловік поклав 1000 гривень на ноги патрульного, котрий сидів у службовому автомобілі.

Під час судового розгляду справи обвинувачений повністю визнав свою вину та щиро розкаявся. Суд врахував це як обставини, що пом’якшують йому покарання, як і те, що він утримує матір похилого віку. Обставою, що обтяжує покарання, суд визнав вчинення кримінального проступку у стані алкогольного сп'яніння.

«Судом встановлено, що обвинувачений щиро розкаявся у вчиненому, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, по місцю проживання характеризується позитивно, а тому суд враховуючи вимоги ст. 65, ст. 66 КК України вважає можливим призначити обвинуваченому покарання в межах санкції передбаченої ч. 1 ст. 369 КК України, у виді штрафу, що буде достатнім для виправлення обвинуваченого», – йдеться у вироку.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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