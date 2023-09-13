На Хмельнитчине суд наказал мужчину штрафом за предложение и предоставление неправомерной выгоды патрульному

За документами, удостоверяющими личность, пришлось ехать к мужчине домой.

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Чемеровецкий районный суд признал 49-летнего жителя Каменец-Подольского района виновным в предложении и предоставлении полицейскому неправомерной выгоды за то, чтобы тот не привлекал его к административной ответственности (часть 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины), и наказал правонарушителя штрафом в размере 1 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 000 гривен). Тысячу гривен неправомерной выгоды суд конфисковал в государственный бюджет.

Как рассказали в пресс-службе Хмельницкого апелляционного суда, обвиняемый попал в поле зрения патрульной полиции, когда днем 17 мая ехал мотоблоком селом, находясь в нетрезвом состоянии. Патрульные составили в отношении него протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 130 КУоАП.

За документами, удостоверяющими личность, пришлось ехать к нему домой. Предъявляя паспорт, водитель предложил правоохранителям деньги в обмен на непривлечение его к админответственности за нетрезвое вождение. Те отказались и предупредили, что за такое предложение предусмотрена уголовная ответственность. Несмотря на это, мужчина положил 1000 гривен на ноги патрульного, который сидел в служебном автомобиле.

В ходе судебного разбирательства дела обвиняемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Суд учел это как обстоятельства, смягчающие ему наказание, как и то, что он содержит мать пожилого возраста. Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал совершение уголовного проступка в состоянии алкогольного опьянения.

«Судом установлено, что обвиняемый искренне раскаялся в содеянном, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, поэтому суд учитывая требования ст. 65, ст. 66 УК Украины считает возможным назначить обвиняемому наказание в пределах санкции, предусмотренной ч. 1 ст. 369 УК Украины, в виде штрафа, который будет достаточным для исправления обвиняемого», – говорится в приговоре.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционный суд.

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