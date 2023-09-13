Собирал данные о размещении систем ПВО: в Одессе задержан вражеский агент, который хотел «взломать» телефон военной

СБУ сообщает, что вражеский агент пытался «взломать» телефон военной для получения развединформации, которую затем хотел передать спецслужбам рф.

Фото: СБУ

В Одессе задержан российский информатор, который хотел «взломать» телефон военной ВСУ для разведданных. Об этом сообщает СБУ.

Как стало известно, сторонник «русского мира» искал «выходы» на спецслужбы рф, чтобы «сливать» им информацию об украинских военных.

Сначала он обратился к администратору одного из прокремлевских Телеграм-каналов, распространяющему данные о перемещении Сил обороны Украины.

Отмечается, что для получения развединформации одессит пытался «взломать» телефон своей знакомой украинской военной, муж которой является комбатом-артиллеристом ВСУ на восточном фронте.

По данным следствия, женщина приехала в Одессу из Краматорска, чтобы навестить своих близких, и временно остановилась у знакомых. Узнав, что она служит в ВСУ, вражеский агент ждал от спецслужб рф «инструкцию» как взломать гаджет защитницы.

Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили российского информатора и тем самым предотвратили его преступные намерения.

В ходе оперативных действий Служба безопасности получила информацию о причастности одессита к сбору разведданных о размещении систем ПВО в Одесской области.

Для поиска геолокаций он регулярно объезжал область, а также «втемную» выспрашивал соответствующие сведения у своих знакомых.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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