Збирав дані про розміщення систем ППО: в Одесі затримали ворожого агента, який хотів «зламати» телефон військової

СБУ повідомляє, що ворожий агент намагався «зламати» телефон військової для отримання розвідінформації, яку потім хотів передати спецслужбам рф.

Фото: СБУ

В Одесі затримали російського інформатора, який хотів «зламати» телефон військової ЗСУ для розвідданих. Про це повідомляє СБУ.

Як стало відомо, прихильник «руського миру» шукав «виходи» на спецслужби рф, щоб «зливати» їм інформацію про українських військових.

Спочатку він звернувся до адміністратора одного з прокремлівських Телеграм-каналів, який поширює дані про переміщення Сил оборони України.

Зазначається, що для отримання розвідінформації одесит намагався «зламати» телефон своєї знайомої – української військової, чоловік якої є комбатом-артилеристом ЗСУ на східному фронті.

За даними слідства, жінка приїхала в Одесу з Краматорська, щоб провідати своїх близьких, і тимчасово зупинилась у знайомих. Дізнавшись, що вона служить у ЗСУ, ворожий агент чекав від спецслужб рф «інструкцію» як зламати гаджет захисниці.

Однак співробітники СБУ своєчасно викрили російського інформатора і тим самим запобігли його злочинним намірам.

У ході оперативних дій Служба безпеки отримала інформацію про причетність одесита до збору розвідданих про розміщення систем ППО на Одещині.

Для пошуку геолокацій він регулярно об’їжджав область, а також «втемну» випитував відповідні відомості у своїх знайомих.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Йому загрожує до 8 років тюрми.

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