Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
ВП ВС: на стадії вирішення питання про відкриття провадження суд не може оцінювати обраний позивачем спосіб захисту, обставини справи та докази

Оцінка викладених позивачем обставин справи та доказів не віднесена до компетенції суду на стадії вирішення питання про відкриття провадження у справі, і КАСУ не передбачає конкретну форму викладу позовних вимог, - Велика Палата Верховного Суду.

Конкурс в апеляційні та місцеві суди: що відомо

Документи для участі у конкурсі на посади суддів місцевих судів необхідно подати до 16 жовтня, а на конкурс в апеляційні суди — з 15 по 31 грудня.

Відтепер для отримання коштів США для України будуть певні умови, зокрема судова та правоохоронна реформи і у сфері боротьби з корупцією, - новопризначена спецпредставник США

Спочатку Україна повинна втілювати умови – реформи, зокрема, судову та правоохоронну, а потім отримає кошти від США, - новопризначений Президентом США  спецпредставник з питань відновлення України Пенні Пріцкер.

ВККС оголошено конкурс на 560 посад суддів місцевих судів

В резерві – 585 кандидатів на посади суддів.

ВККС оголосила конкурс на посади 532 суддів апеляційних судів

Конкурс оголошено на 410 посад суддів загальних апеляційних судів, 66 посад суддів адміністративних апеляційних судів та 56 посад суддів апеляційних господарських судів.

  1. В Україні

Збирав дані про розміщення систем ППО: в Одесі затримали ворожого агента, який хотів «зламати» телефон військової

20:04, 13 вересня 2023
СБУ повідомляє, що ворожий агент намагався «зламати» телефон військової для отримання розвідінформації, яку потім хотів передати спецслужбам рф.
Збирав дані про розміщення систем ППО: в Одесі затримали ворожого агента, який хотів «зламати» телефон військової
Фото: СБУ
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Одесі затримали російського інформатора, який хотів «зламати» телефон військової ЗСУ для розвідданих. Про це повідомляє СБУ.

Як стало відомо, прихильник «руського миру» шукав «виходи» на спецслужби рф, щоб «зливати» їм інформацію про українських військових. 

Спочатку він звернувся до адміністратора одного з прокремлівських Телеграм-каналів, який поширює дані про переміщення Сил оборони України.

Зазначається, що для отримання розвідінформації одесит намагався «зламати» телефон своєї знайомої – української військової, чоловік якої є комбатом-артилеристом ЗСУ на східному фронті.

За даними слідства, жінка приїхала в Одесу з Краматорська, щоб провідати своїх близьких, і тимчасово зупинилась у знайомих. Дізнавшись, що вона служить у ЗСУ, ворожий агент чекав від спецслужб рф «інструкцію» як зламати гаджет захисниці.

Однак співробітники СБУ своєчасно викрили російського інформатора і тим самим запобігли його злочинним намірам.

У ході оперативних дій Служба безпеки отримала інформацію про причетність одесита до збору розвідданих про розміщення систем ППО на Одещині.

Для пошуку геолокацій він регулярно об’їжджав область, а також «втемну» випитував відповідні відомості у своїх знайомих.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Йому загрожує до 8 років тюрми.

 Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області