Зеленський підписав закон про реформування Держрезерву: що зміниться

В Україні запровадять єдиний реєстр державних резервів, посилять контроль за державними резервами та відповідальність за порушення законодавства, умов договору зі збереження.

У вівторок, 12 вересня, Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про державні резерви», який є одним з ключових для реформування держрезерву. Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

За словами міністра економіки України Юлії Свириденко, для впровадження положень нового закону та реформи в цілому треба розробити понад 20 підзаконних нормативно-правових актів.

«Крім того, потрібно здійснити всі заходи з ліквідації Держрезерву та створити новий центральний орган виконавчої влади, який буде реалізовувати політику держави у сфері держрезервів. Запустити електронний реєстр державних резервів та інститут резервування матцінностей державного матеріального резерву. Та зробити багато інших кроків для створення фактично нової, сучасної та ефективної системи держрезерву», - заявила Юлія Свириденко.

Ключові зміни, що запроваджуються реформою:

Розмежовуються поняття державного матеріального та державного мобілізаційного резервів, впроваджуються нові принципи та напрями формування номенклатури матеріальних цінностей.

Чітко виписані повноваження органу, що реалізує державну політику у сфері державного резерву, завдання та повноваження інших відповідальних органів держвлади.

Запроваджуються інститути резервування та відповідального зберігання (в т. ч. зберігання за межами країни), обов’язкове страхування матцінностей, що резервуються чи розміщуються на відповідальне зберігання в Україні, передбачаються міжнародні банківські гарантії для зберігання за кордоном.

Впроваджуються механізми, які забезпечать своєчасне освіження матеріальних цінностей у разі необхідності їх списання з подальшою переробкою або утилізацією, встановлюються чіткі терміни зберігання та освіження матрезервів тощо.

Продаж матеріальних цінностей державного матеріального резерву - виключно на електронному аукціоні, який проводиться в електронній торговій системі.

Запроваджується єдиний реєстр державних резервів, посилюється контроль за державними резервами та відповідальність за порушення законодавства, умов договору зі збереження і т. ін.

Нагадаємо, Закон України «Про державні резерви» Верховна Рада ухвалила 9 серпня 2023 року.

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