Отримав $35 000 хабаря у приватного інвестора: затримано депутата Волинської облради

Депутат за хабар обіцяв посприяти громадянину у придбанні земельної ділянки.

САП та НАБУ викрили на одержанні неправомірної вигоди у сумі 35 тис. дол. США депутата Волинської обласної ради.

У пресслужбі САП повідомили, що депутат за грошову винагороду обіцяв посприяти громадянину у придбанні земельної ділянки, що розташована на території однієї з територіальних громад Волинської області, для створення на ній підприємства з утилізації відходів.

«Упродовж квітня – травня 2023 року слідство задокументувало одержання депутатом частини коштів, а саме 10 тис. доларів США.

12.09.2023 указаного депутата викрито «на гарячому» одразу після одержання ним третьої частини обумовлених коштів - 25 тис. доларів США.

Наразі депутата затримано в порядку ст. 208 КПК України», - сказано у повідомленні.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу

Слідство триває. Перевіряється причетність інших осіб, у тому числі посадових осіб однієї із міських рад Волинської області, до вчинення цього злочину.

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