Получил $35 000 взятки у частного инвестора: задержан депутат Волынского облсовета

Депутат за взятку обещал помочь гражданину в приобретении земельного участка.

САП и НАБУ разоблачили на получении неправомерной выгоды в сумме 35 тыс. дол. США депутата Волынского областного совета.

В пресс-службе САП сообщили, что депутат за денежное вознаграждение обещал посодействовать гражданину в приобретении земельного участка, расположенного на территории одной из территориальных общин Волынской области, для создания на ней предприятия по утилизации отходов.

«В течение апреля - мая 2023 следствие задокументировало получение депутатом части средств, а именно 10 тыс. долларов США.

12.09.2023 указанный депутат разоблачен «на горячем» сразу после получения им третьей части оговоренных средств - 25 тыс. долларов США.

В настоящее время депутат задержан в порядке ст. 208 УПК Украины», - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения

Следствие продолжается. Проверяется причастность других лиц, в том числе должностных лиц одного из городских советов Волынской области, к совершению этого преступления.

Ранее сообщалось, что в Харькове на взятке в $1500 погорел смотритель кладбища.

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