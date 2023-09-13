Духовная академия и семинария УПЦ (МП) освободила помещения Киево-Печерской лавры – заповедник

Комиссия заповедника опечатала корпуса N63, N64, которые использовались в качестве учебно-административных помещений.

Источник фото: facebook.com/kplavra

Духовная академия и семинария Украинской православной церкви (Московского патриархата) освободила помещения Киево-Печерской лавры. Об этом сообщили в Национальном заповеднике.

«Национальный заповедник Киево-Печерская лавра законным способом продолжает работу по фактическому возвращению помещений, принадлежащих государству. Духовная академия и семинария УПЦ освободила помещение Киево-Печерской лавры», - говорится в сообщении.

Там отметили, что комиссия заповедника опечатала корпуса N63, N64, которые использовались в качестве учебно-административных помещений.

«Позиция Заповедника остается неизменной: все объекты Киево-Печерской лавры должны быть возвращены в пользование государству», - подчеркнули в заповеднике.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.