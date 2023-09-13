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  1. В Україні

Духовна академія та семінарія УПЦ (МП) звільнила приміщення Києво-Печерської лаври – заповідник

11:50, 13 вересня 2023
Комісія заповідника опечатала корпуси N63, N64, які використовувалися як навчально-адміністративні приміщення.
Духовна академія та семінарія УПЦ (МП) звільнила приміщення Києво-Печерської лаври – заповідник
Джерело фото: facebook.com/kplavra
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Духовна академія та семінарія Української православної церкви (Московського патріархату) звільнила приміщення Києво-Печерської лаври. Про це повідомили у Національному заповіднику.

«Національний заповідник  Києво-Печерська лавра у законний спосіб продовжує роботу щодо фактичного повернення приміщень, які належать державі. Духовна академія та семінарія УПЦ звільнила приміщення Києво-Печерської лаври», - сказано у повідомленні.

Там зазначили, що комісія заповідника опечатала корпуси N63, N64, які використовувалися як навчально-адміністративні приміщення.

«Позиція Заповідника залишається незмінною: всі об’єкти Києво-Печерської лаври мають бути повернуті в користування державі», - наголосили у заповіднику.

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