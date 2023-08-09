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Реформування діючої системи державного матеріального резерву: Рада ухвалила зміни

16:25, 9 серпня 2023
Законопроектом передбачені штрафні санкції в системі державного матеріального резерву.
Реформування діючої системи державного матеріального резерву: Рада ухвалила зміни
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Під час засідання Верховна Рада України прийняла законопроект спрямований забезпечення реформування діючої на сьогодні системи державного матеріального резерву. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому урядовий Проект Закону про державні резерви №9079 від 03.03.2023).

«За» проголосували 255 народних депутатів України.

Проектом Закону пропонується:

  • розмежувати державний матеріальний резерв та мобілізаційний резерв, чітко визначити балансоутримувача як державного матеріального резерву так і балансоутримувачів мобілізаційного резерву та надати повноваження центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів, з перевірки наявності матеріальних цінностей державних резервів;
  • передбачити оновлені принципи та напрями формування номенклатури матеріальних цінностей;
  • законодавчо закріпити поняття резервування, порядок та критерії відбору резервантів;
  • удосконалити порядок проведення освіження матеріальних цінностей;
  • передбачити можливість зберігання палива на території країн Європи;
  • впровадити варіант штрафних санкцій, який надасть змогу посилити відповідальність та дозволить дисциплінувати суб’єктів господарювання;
  • передбачити, що рішення про застосування фінансових санкцій є виконавчим документом;
  • звільнити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів, від сплати судового збору;
  • створити захищену автоматизовану базу даних, відповідно до якої здійснюються зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення інформації, та формування звітності, з дотриманням вимог законодавства, яким врегульовано питання доступу до інформації з обмеженим доступом.

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