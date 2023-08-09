Реформування діючої системи державного матеріального резерву: Рада ухвалила зміни

Під час засідання Верховна Рада України прийняла законопроект спрямований забезпечення реформування діючої на сьогодні системи державного матеріального резерву. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому урядовий Проект Закону про державні резерви №9079 від 03.03.2023).
«За» проголосували 255 народних депутатів України.
Проектом Закону пропонується:
- розмежувати державний матеріальний резерв та мобілізаційний резерв, чітко визначити балансоутримувача як державного матеріального резерву так і балансоутримувачів мобілізаційного резерву та надати повноваження центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів, з перевірки наявності матеріальних цінностей державних резервів;
- передбачити оновлені принципи та напрями формування номенклатури матеріальних цінностей;
- законодавчо закріпити поняття резервування, порядок та критерії відбору резервантів;
- удосконалити порядок проведення освіження матеріальних цінностей;
- передбачити можливість зберігання палива на території країн Європи;
- впровадити варіант штрафних санкцій, який надасть змогу посилити відповідальність та дозволить дисциплінувати суб’єктів господарювання;
- передбачити, що рішення про застосування фінансових санкцій є виконавчим документом;
- звільнити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів, від сплати судового збору;
- створити захищену автоматизовану базу даних, відповідно до якої здійснюються зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення інформації, та формування звітності, з дотриманням вимог законодавства, яким врегульовано питання доступу до інформації з обмеженим доступом.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.