Зеленский подписал закон о реформировании Госрезерва: что изменится

В Украине будет введен единый реестр государственных резервов, усилят контроль за государственными резервами и ответственность за нарушение законодательства, условий договора по сохранению.

Во вторник, 12 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О государственных резервах», который является одним из ключевых для реформирования госрезерва. Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.

По словам Министра экономики Украины Юлии Свириденко, для внедрения положений нового закона и реформы в целом нужно разработать более 20 подзаконных нормативно-правовых актов.

«Кроме того, нужно принять все меры по ликвидации Госрезерва и создать новый центральный орган исполнительной власти, который будет реализовывать политику государства в сфере госрезервов. Запустить электронный реестр государственных резервов и институт резервирования матценностей государственного материального резерва. И сделать много других шагов по созданию фактически новой, современной и эффективной системы госрезерва», - заявила Юлия Свириденко.

Ключевые изменения, вводимые реформой:

Разграничиваются понятия государственного материального и государственного мобилизационного резерва, внедряются новые принципы и направления формирования номенклатуры материальных ценностей.

Четко выписаны полномочия органа, реализующего государственную политику в сфере государственного резерва, задачи и полномочия других ответственных органов госвласти.

Вводятся институты резервирования и ответственного хранения (в т. ч. хранения за пределами страны), обязательное страхование матценностей, которые резервируются или размещаются на ответственное хранение в Украине, предусматриваются международные банковские гарантии для хранения за границей.

Внедряются механизмы, которые обеспечат своевременное освежение материальных ценностей при необходимости их списания с последующей переработкой или утилизацией, устанавливаются четкие сроки хранения и освежения матрезерв и т.д.

Продажа материальных ценностей государственного материального резерва – исключительно на электронном аукционе, который проводится в электронной торговой системе.

Вводится единый реестр государственных резервов, усиливается контроль за государственными резервами и ответственность за нарушение законодательства, условий договора по сохранению и т.п.

Напомним, Закон Украины «О государственных резервах» Верховная Рада приняла 9 августа 2023 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.