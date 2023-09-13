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  1. Законодательство

Зеленский подписал закон о реформировании Госрезерва: что изменится

10:35, 13 сентября 2023
В Украине будет введен единый реестр государственных резервов, усилят контроль за государственными резервами и ответственность за нарушение законодательства, условий договора по сохранению.
Зеленский подписал закон о реформировании Госрезерва: что изменится
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 Во вторник, 12 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О государственных резервах», который является одним из ключевых для реформирования госрезерва. Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.

По словам Министра экономики Украины Юлии Свириденко, для внедрения положений нового закона и реформы в целом нужно разработать более 20 подзаконных нормативно-правовых актов.

«Кроме того, нужно принять все меры по ликвидации Госрезерва и создать новый центральный орган исполнительной власти, который будет реализовывать политику государства в сфере госрезервов. Запустить электронный реестр государственных резервов и институт резервирования матценностей государственного материального резерва. И сделать много других шагов по созданию фактически новой, современной и эффективной системы госрезерва», - заявила Юлия Свириденко.

Ключевые изменения, вводимые реформой:

Разграничиваются понятия государственного материального и государственного мобилизационного резерва, внедряются новые принципы и направления формирования номенклатуры материальных ценностей.

Четко выписаны полномочия органа, реализующего государственную политику в сфере государственного резерва, задачи и полномочия других ответственных органов госвласти.

Вводятся институты резервирования и ответственного хранения (в т. ч. хранения за пределами страны), обязательное страхование матценностей, которые резервируются или размещаются на ответственное хранение в Украине, предусматриваются международные банковские гарантии для хранения за границей.

Внедряются механизмы, которые обеспечат своевременное освежение материальных ценностей при необходимости их списания с последующей переработкой или утилизацией, устанавливаются четкие сроки хранения и освежения матрезерв и т.д.

Продажа материальных ценностей государственного материального резерва – исключительно на электронном аукционе, который проводится в электронной торговой системе.

Вводится единый реестр государственных резервов, усиливается контроль за государственными резервами и ответственность за нарушение законодательства, условий договора по сохранению и т.п.

Напомним, Закон Украины «О государственных резервах» Верховная Рада приняла 9 августа 2023 года.

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