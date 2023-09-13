Действия сил обороны называл «спектаклем»: сообщено о подозрении киевлянину

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 48-летнему жителю столицы, который используя собственную страницу в соцсети Facebook, распространял для неограниченного круга пользователей публикации деструктивного характера.
В Киевской городской прокуратуре сообщили, что мужчине сообщено о подозрении по факту отрицания вооруженной агрессии рф против Украины, начатой в 2014 году (ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины).
«В распространяемых публикациях мужчина дискредитировал украинских защитников, а действия сил обороны называл «спектаклем».
Выводом судебной лингвистической экспертизы подтверждено, что указанные высказывания содержат отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, начатой в 2014 году», - говорится в сообщении.
По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее сообщалось, что бывшему прокурору сообщено о подозрении в оправдании вооруженной агрессии рф.
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