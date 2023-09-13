Действия сил обороны называл «спектаклем»: сообщено о подозрении киевлянину

Киевлянин отрицал вооруженную агрессию рф против Украины.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 48-летнему жителю столицы, который используя собственную страницу в соцсети Facebook, распространял для неограниченного круга пользователей публикации деструктивного характера.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что мужчине сообщено о подозрении по факту отрицания вооруженной агрессии рф против Украины, начатой в 2014 году (ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины).

«В распространяемых публикациях мужчина дискредитировал украинских защитников, а действия сил обороны называл «спектаклем».

Выводом судебной лингвистической экспертизы подтверждено, что указанные высказывания содержат отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, начатой в 2014 году», - говорится в сообщении.

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что бывшему прокурору сообщено о подозрении в оправдании вооруженной агрессии рф.

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