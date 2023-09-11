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Святкування Рош га-Шан в Умані: які заборони діятимуть на території паломництва

21:04, 11 вересня 2023
Поліцейські будуть забезпечувати безпеку як місцевих жителів, так й іноземних гостей в Умані.
Святкування Рош га-Шан в Умані: які заборони діятимуть на території паломництва
Джерело фото: Національна поліція
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До завершення святкувань Рош га-Шана поліцейські будуть забезпечувати безпеку як місцевих жителів, так й іноземних гостей в Умані. Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації буде залучено також рятувальників.

Про це розповіли у Міністерстві внутрішній справ.

Крім того, розпочнуть роботу пожежний, водолазний, хімічний та рятувальний пости. Чергування нестимуть і медики ДСНС.

У місті заборонений продаж піротехнічних виробів, а на території паломництва заборонено продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв. Крім того, встановлений особливий режим в’їзду та виїзду, пересування громадян містом.

Для координації підрозділів та швидкого реагування, на будь-які ситуації, правоохоронцями розгорнутий ситуаційний центр. До його складу входить робоча група із представників різних служб, яка відстежує ситуацію як на території паломництва, так і в місті.

Окрім цього, поліцейські та рятувальники здійснюватимуть інформаційно-роз’яснювальну роботу серед паломників-хасидів та жителів мікрорайону.

У період з 12 по 19 вересня, хасиди з усього світу будуть святкувати Рош га-Шан, 5784 Новий рік за іудейським календарем.

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