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  1. В Украине

Празднование Рош га-Шан в Умани: какие запреты будут действовать на территории паломничества

21:04, 11 сентября 2023
Полицейские будут обеспечивать безопасность как местных жителей, так и иностранных гостей в Умани.
Празднование Рош га-Шан в Умани: какие запреты будут действовать на территории паломничества
Источник фото: Национальная полиция
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До окончания празднований Рош га-Шана полицейские будут обеспечивать безопасность как местных жителей, так и иностранных гостей в Умани. Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации будет привлечено также спасателей.

Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел.

Кроме того, начнут работу пожарный, водолазный, химический и спасательный посты. Дежурство будут нести и медики ГСЧС.

В городе запрещена продажа пиротехнических изделий, а на территории паломничества запрещена продажа алкогольных и слабоалкогольных напитков. Кроме того, установлен особый режим въезда и выезда, передвижение граждан по городу.

Для координации подразделений и быстрого реагирования на любые ситуации правоохранителями развернут ситуационный центр. В его состав входит рабочая группа из представителей разных служб, отслеживающая ситуацию как на территории паломничества, так и в городе.

Кроме того, полицейские и спасатели будут осуществлять информационно-разъяснительную работу среди паломников-хасидов и жителей микрорайона.

В период с 12 по 19 сентября, хасиды со всего мира будут праздновать Рош га-Шан, 5784 Новый год по иудейскому календарю.

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