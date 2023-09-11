Празднование Рош га-Шан в Умани: какие запреты будут действовать на территории паломничества

Полицейские будут обеспечивать безопасность как местных жителей, так и иностранных гостей в Умани.

Источник фото: Национальная полиция

До окончания празднований Рош га-Шана полицейские будут обеспечивать безопасность как местных жителей, так и иностранных гостей в Умани. Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации будет привлечено также спасателей.

Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел.

Кроме того, начнут работу пожарный, водолазный, химический и спасательный посты. Дежурство будут нести и медики ГСЧС.

В городе запрещена продажа пиротехнических изделий, а на территории паломничества запрещена продажа алкогольных и слабоалкогольных напитков. Кроме того, установлен особый режим въезда и выезда, передвижение граждан по городу.

Для координации подразделений и быстрого реагирования на любые ситуации правоохранителями развернут ситуационный центр. В его состав входит рабочая группа из представителей разных служб, отслеживающая ситуацию как на территории паломничества, так и в городе.

Кроме того, полицейские и спасатели будут осуществлять информационно-разъяснительную работу среди паломников-хасидов и жителей микрорайона.

В период с 12 по 19 сентября, хасиды со всего мира будут праздновать Рош га-Шан, 5784 Новый год по иудейскому календарю.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.