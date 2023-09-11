Meta разрабатывает конкурента для ChatGPT

Meta хочет превзойти ChatGPT возможностью анализировать большие объемы данных.

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Компания Марка Цукерберга Meta анонсирует разработку мощной системы искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, – сообщает The Wall Street Journal.

Родительская компания Facebook и Instagram работает над созданием системы, направленной на достижение подобной мощности к высокоразвитой модели от OpenAI, такой как ChatGPT. Meta также имеет целью превзойти эффективность ранее представленной системы LLaMA 2.

Эта новая система искусственного интеллекта предназначена для помощи компаниям в создании услуг, которые способны обрабатывать сложные тексты и анализировать большие объемы исходных данных.

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