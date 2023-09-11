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Экс-милиционер создал «детективное агентство», которое сбывало информацию из закрытых баз данных

15:48, 11 сентября 2023
В свой «бизнес» злоумышленник привлек действующего сотрудника Национальной полиции, который имел доступ к информационным базам правоохранительного органа.
Экс-милиционер создал «детективное агентство», которое сбывало информацию из закрытых баз данных
Фото: ОГП
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Правоохранительные органы прекратили противоправную деятельность частного детективного агентства, представители которого сбывали информацию из закрытых баз данных правоохранительных органов. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Руководителю детективного агентства, которым оказался бывший правоохранитель, сообщили о подозрении по факту несанкционированного сбыта информации с ограниченным доступом (ч. 2 ст. 361-2 УК Украины). Сотрудник полиции подозревается в несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации (ч. 3 ст. 362 УК Украины).

«По данным следствия, детективное агентство организовал бывший полицейский. Под прикрытием легального предприятия по предоставлению юридических услуг он выполнял заказы по сбору конфиденциальной информации о гражданах.

Чтобы получать сведения из закрытых баз данных, «детектив» привлек действующего сотрудника Национальной полиции, который имел доступ к информационным базам правоохранительного органа. Он предоставлял сведения о пересечении государственной границы», - говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что организатором противоправной деятельности оказался экс-работник расформированной милиции. В 2009 году он уволился со службы и основал собственное агентство по предоставлению детективных услуг.

В ОГП добавили, что стоимость услуг колебалась от 300 долларов. Оплату принимали на банковскую карту.

Во время обысков по адресам проживания указанных лиц изъяты мобильные телефоны, на которых хранилась информация с ограниченным доступом, а также банковские карты.

По ходатайству прокуроры полицейского отстранили от службы.

Фото: ОГП

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