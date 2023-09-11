Рубиалес уходит с поста главы футбольной федерации Испании после критики за поцелуй с футболисткой

Рубиалес подал заявление об отставке.

Источник фото: Noe Llamas/SPP/Shutterstock

Луис Рубиалес уходит в отставку с поста президента Федерации футбола Испании после критики за поцелуй с форвардом Дженни Эрмосо на церемонии награждения победителей Чемпионата мира по футболу среди женщин.

Об этом пишет BBC.

Рубиалес подал заявление об отставке исполняющему обязанности президента федерации Педро Роча.

По его словам, он не может продолжать свою работу. Также мужчина подал в отставку с должности вице-президента исполкома УЕФА.

«Я не могу продолжать свою работу», - сказал Рубиалес в телешоу.

«Этот вопрос касался не только меня. Отношение ко мне может повлиять на третьих лиц, [которые являются] очень важными. Это был разумный поступок, который я должен был совершить», - отметил он.

Как ранее мы писали, в испанском футболе разгорелся скандал после одного из самых удачных для страны дней – ее женская команда впервые в истории выиграла чемпионат мира.

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