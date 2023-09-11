Реформа охотничьей отрасли: сделан важный шаг

Утвержден проект Стратегии развития охотничьего хозяйства Украины.

В Государственном агентстве лесных ресурсов Украины состоялось заседание Рабочей группы по разработке проекта Стратегии развития охотничьего хозяйства до 2030 года, передает официальный сайт парламента.

Председатель подкомитета по вопросам взаимодействия государства и бизнеса и инвестиций Комитета по вопросам экономического развития Игорь Марчук сообщил, что на заседании обсудили предложения и замечания, поступившие в адрес Государственного агентства лесных ресурсов Украины от заинтересованных сторон, и утвердили проект Стратегии развития охотничьего хозяйства Украины до 2030 года.

«Это еще один важный шаг на пути к полномасштабной реформе охотничьей отрасли и максимально глубокой адаптации украинского законодательства к высоким стандартам заложенных в Европейской Хартии охоты и биоразнообразия, а также в других нормативно-правовых актах ЕС, - отмечает парламентарий.

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