Реформа мисливської галузі: зроблено важливий крок

Затверджено проєкт Стратегії розвитку мисливського господарства України.

В Державному агентстві лісових ресурсів України відбулося засідання Робочої групи з розробки проєкту Стратегії розвитку мисливського господарства України до 2030 року, передає офіційний сайт парламенту.

Голова підкомітету з питань взаємодії держави і бізнесу та інвестицій Комітету з питань економічного розвитку Ігор Марчук повідомив, що на засіданні обговорили пропозиції та зауваження, які надійшли на адресу Державного агентства лісових ресурсів України від зацікавлених сторін, та затвердили проєкт Стратегії розвитку мисливського господарства України до 2030 року.

«Це ще один важливий крок на шляху до повномасштабної реформи мисливської галузі та максимально глибокої адаптації українського законодавства до високих стандартів закладених в Європейській Хартії полювання та біорізноманіття, а також в інших нормативно-правових актах ЄС, - зазначає парламентарій.

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