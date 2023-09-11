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Рубіалес іде з посади голови футбольної федерації Іспанії після критики за поцілунок з футболісткою

20:46, 11 вересня 2023
Рубіалес подав заяву про відставку
Рубіалес іде з посади голови футбольної федерації Іспанії після критики за поцілунок з футболісткою
Джерело фото: Noe Llamas/SPP/Shutterstock
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Луїс Рубіалес іде у відставку з поста президента Федерації футболу Іспанії після критики за поцілунок з форвардом Дженні Ермосо на церемонії нагородження переможців Чемпіонату світу з футболу серед жінок.

Про це пише BBC.

Рубіалес подав заяву про відставку виконувачу обов'язків президента федерації Педро Роча.

За його словами, він не може продовжувати свою роботу. Також чоловік подав у відставку з посади віце-президента виконкому УЄФА.

«Я не можу продовжувати свою роботу», — сказав Рубіалес в телешоу.

«Це питання стосувалося не тільки мене. Ставлення до мене може вплинути на третіх осіб, [які є] дуже важливими. Це був розумний вчинок, який я повинен був зробити», - зазначив він.

Як раніше ми писали, в іспанському футболі розгорівся скандал після одного з найвдаліших для країни днів – її жіноча команда вперше в історії виграла чемпіонат світу.

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