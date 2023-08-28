Поцілунок футболістки після перемоги Іспанії в чемпіонаті світу: що відомо про скандал з Луїсом Рубіалесом

Під час церемонії нагородження президент Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес поцілував в губи футболістку Дженні Ермосо.

Джерело фото: bbc.com

В іспанському футболі розгорівся скандал після одного з найвдаліших для країни днів – її жіноча команда вперше в історії виграла чемпіонат світу. Про це розповідає «24канал.Спорт».

Саме тоді під час церемонії нагородження президент Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес поцілував в губи футболістку Дженні Ермосо. Такий вчинок викликав шквал негативних коментарів. Сам Рубіалес заявив, що поцілунок був за обопільною згодою.

Дійшло до того, що в Іспанії почали все більше лунати заклики відсторонити Рубіалеса від керування футбольною федерацією. Або взагалі його звільнити. Так, усі футболістки збірної Іспанії відмовилися грати за команду, поки Рубіалес залишатиметься на посаді. Вони опублікували відповідного відкритого листа, серед якого було вказано, що Дженні Ермосо не давала дозвіл на цей поцілунок.

А тренерський штаб збірної, окрім головного тренера, подав у відставку.

Також зазначається, що дехто і з гравців чоловічої збірної також заявив, що не буде грати за команду, допоки Рубіалес залишатиметься президентом Королівської федерації футболу Іспанії.

У справу навіть довелося втрутитися іспанському уряду. Державний секретар у справах спорту та президент Вищої спортивної ради Віктор Франкос заявив, що Рубіалеса можуть відсторонити від посади президента, якщо Адміністративний спортивний суд порушить справу за деякими фактами.

Сам Рубіалес сказав, що не планує подавати у відставку.

26 серпня дисциплінарний комітет ФІФА оголосив, що тимчасово відсторонив Луїса Рубіалеса від будь-якої футбольної діяльності на 90 днів. Йому та його представникам також заборонено в будь-який спосіб контактувати з Дженні Ермосо.

В УЄФА з цього приводу поки тримають мовчанку. При цьому що Рубіалес – віцепрезидент УЄФА.

Генеральний секретар Королівської федерації футболу Іспанії Андреу Кампс звернувся до УЄФА з цього приводу. Він заявив про втручання державної влади у справи федерації. Все через заяви другої віцепрем'єрки Йоланди Діас, міністра спорту та культури Мікеля Ісети та президента Вищої спортивної ради Віктора Франкоса, які вимагають відставки Рубіалеса.

В УЄФА заборонено втручання державної влади у справи федерації. І якщо такий факт буде встановлено, то це може призвести до призупинення членства Королівської федерації футболу Іспанії в УЄФА, що призведе до виключення іспанських клубів з єврокубків, і всіх збірних Іспанії – з міжнародних турнірів.

Таким чином Барселона, Атлетіко, Реал Мадрид, Реал Сосьєдад та Севілья не зіграють в Лізі чемпіонів. А збірну Іспанії виключать з відбору на Євро-2024. Що може обернутися ще більшим скандалом в Іспанії. І тоді самою відставкою Рубіалеса справа може не закінчитися.

Поки ж на захист Рубіалеса стала його матір. Вона зачинилась в одній з церков міста Мотріль та оголосила, що починає голодування. Причиною до такого кроку вона назвала те, що проти її сина розпочалось «нелюдське і криваве полювання, на яке він не заслужив». Вона пообіцяла, що перебуватиме в церкві вдень та вночі, допоки у цій справі не буде здійснене правосуддя.

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