Поцелуй футболистки после победы Испании в чемпионате мира: что известно о скандале с Луисом Рубиалесом

Во время церемонии награждения президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо.

Источник фото: bbc.com

В испанском футболе разгорелся скандал после одного из самых удачных для страны дней – ее женская команда впервые в истории выиграла чемпионат мира. Об этом рассказывает «24канал.Спорт».

Именно тогда во время церемонии награждения президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Такой поступок вызвал шквал негативных комментариев. Сам Рубиалес заявил, что поцелуй был по обоюдному согласию.

Дошло до того, что в Испании начали все больше раздаваться призывы отстранить Рубиалеса от управления футбольной федерацией. Или вообще его уволить. Так, все футболистки сборной Испании отказались играть за команду, пока Рубиалес будет оставаться на должности. Они опубликовали соответствующее открытое письмо, среди которого было указано, что Дженни Эрмосо не давала разрешение на этот поцелуй.

А тренерский штаб сборной, кроме главного тренера, подал в отставку.

Также отмечается, что некоторые из игроков мужской сборной также заявили, что не будут играть за команду, пока Рубиалес будет оставаться президентом Королевской федерации футбола Испании.

В дело даже пришлось вмешаться испанскому правительству. Государственный секретарь по делам спорта и президент Высшего спортивного совета Виктор Франкос заявил, что Рубиалеса могут отстранить от должности президента, если Административный спортивный суд возбудит дело по некоторым фактам.

Сам Рубиалес сказал, что не собирается подавать в отставку.

26 августа дисциплинарный комитет ФИФА объявил, что временно отстранил Луиса Рубиалеса от любой футбольной деятельности на 90 дней. Ему и его представителям также запрещено каким-либо образом контактировать с Дженни Эрмосо.

В УЕФА на этот счет пока держат молчание. При этом Рубиалес – вице-президент УЕФА.

Генеральный секретарь Королевской федерации футбола Испании Андреу Кампс обратился в УЕФА по этому поводу. Он заявил о вмешательстве государственной власти в дела федерации. Все из-за заявлений второго вице-премьера Йоланды Диас, министра спорта и культуры Микеля Исеты и президента Высшего спортивного совета Виктора Франкоса, требующих отставки Рубиалеса.

В УЕФА запрещено вмешательство государственной власти в дела федерации. И если такой факт будет установлен, то это может привести к приостановлению членства Королевской федерации футбола Испании в УЕФА, что приведет к исключению испанских клубов из еврокубков, и всех сборных Испании – с международных турниров.

Таким образом, Барселона, Атлетико, Реал Мадрид, Реал Сосьедад и Севилья не сыграют в Лиге чемпионов. А сборную Испании исключат из отбора на Евро-2024. Что может обернуться еще большим скандалом в Испании. И тогда самой отставкой Рубиалеса дело может не окончиться.

Пока в защиту Рубиалеса стала его мать. Она закрылась в одной из церквей города Мотриль и объявила, что начинает голодовку. Причиной такого шага она назвала то, что против ее сына началась «бесчеловечная и кровавая охота, на которую он не заслужил». Она пообещала, что будет находиться в церкви днем и ночью, пока по этому делу не будет совершено правосудие.

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