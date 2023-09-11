Ексміліціонер створив «детективне агентство», яке збувало інформацію з закритих баз даних

До свого «бізнесу» зловмисник залучив діючого співробітника Національної поліції, який мав доступ до інформаційних баз правоохоронного органу.

Фото: ОГП

Правоохоронні органи припинили протиправну діяльність приватного детективного агентства, представники якого збували інформацію із закритих баз даних правоохоронних органів. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Керівнику детективного агентства, яким виявився колишній правоохоронець, повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом (ч. 2 ст. 361-2 КК України). Співробітник поліції підозрюється у несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації (ч. 3 ст. 362 КК України).

«За даними слідства, детективне агентство організував колишній правоохоронець. Під прикриттям легального підприємства з надання юридичних послуг, він виконував замовлення щодо збору конфіденційної інформації про громадян.

Щоб отримувати відомості з закритих баз даних, «детектив» залучив діючого співробітника Національної поліції, який мав доступ до інформаційних баз правоохоронного органу. Він надавав відомості про перетин державного кордону», - сказано у повідомленні.

У СБУ уточнили, що організатором протиправної діяльності виявився експосадовець розформованої міліції. У 2009 році він звільнився зі служби та заснував власну агенцію з надання детективних послуг.

У ОГП додали, що вартість послуг коливалася від 300 доларів США. Оплату приймали на банківську картку.

Під час обшуків за адресами проживання вказаних осіб вилучено мобільні телефони, на яких зберігалась інформація з обмеженим доступом, а також банківські картки.

За клопотанням прокурорів поліцейського відсторонено від служби.

Фото: ОГП

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