Meta розробляє конкурента для ChatGPT

Meta хоче перевершити ChatGPT можливістю аналізувати великі обсяги даних.

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Компанія Марка Цукерберга Meta анонсує розробку потужної системи штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом, – повідомляє The Wall Street Journal.

Батьківська компанія Facebook та Instagram працює над створенням системи, спрямованої на досягнення подібної потужності до високорозвиненої моделі від OpenAI, такої як ChatGPT. Meta також має за мету перевершити ефективність попередньо представленої системи LLaMA 2.

Ця нова система штучного інтелекту призначена для допомоги компаніям у створенні послуг, які здатні обробляти складні тексти та аналізувати великі обсяги вихідних даних.

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