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БП ВС: на стадии решения вопроса об открытии производства суд не может оценивать избранный истцом способ защиты, обстоятельства дела и доказательства

Оценка изложенных истцом обстоятельств дела и доказательств не отнесена к компетенции суда на стадии решения вопроса об открытии производства по делу, и КАСУ не предусматривает конкретную форму изложения исковых требований, - Большая Палата Верховного Суда.

Конкурс в апелляционные и местные суды: что известно

Документы для участия в конкурсе на должности судей местных судов необходимо подать до 16 октября, а на конкурс в апелляционные суды - с 15 по 31 декабря.

Теперь для получения средств США для Украины будут определенные условия, в частности судебная и правоохранительная реформы и в сфере борьбы с коррупцией, - новоназначенная спецпредставитель США

Сначала Украина должна воплощать условия – реформы, в частности, судебную и правоохранительную, а затем получит средства от США, - новоназначенный Президентом США спецпредставитель по восстановлению Украины Пенни Прицкер.

ВККС объявлен конкурс на 560 должностей судей местных судов

В резерве – 585 кандидатов на должности судей.

ВККС объявила конкурс на должности 532 судей апелляционных судов

Конкурс объявлен на 410 должностей судей общих апелляционных судов, 66 должностей судей административных апелляционных судов и 56 должностей судей апелляционных хозяйственных судов.

  1. В Украине

Празднование Рош га-Шана: спасатели совершают круглосуточное дежурство в Умани

13:52, 13 сентября 2023
Кроме того, дополнительно привлекли пешие патрули ГСЧС.
Празднование Рош га-Шана: спасатели совершают круглосуточное дежурство в Умани
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В Умани Черкасской области спасатели организовали круглосуточное дежурство личного состава и техники сводного отряда ГСЧС. Сделали это, чтобы предотвратить возникновение пожаров и чрезвычайных происшествий. Об этом сообщили на портале МВД Украины.

В местах массового скопления паломников, прибывших в город ради празднования иудейского нового года Рош га-Шана, чрезвычайники совершают круглосуточное дежурство. Привлечены 7 постов ГСЧС.

Кроме того, дополнительно привлекли пешие патрули Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передвижной пункт управления и кинологический расчет.

Ранее мы сообщали, какие запреты будут действовать на территории паломничества.

В период с 12 по 19 сентября, хасиды со всего мира будут праздновать Рош га-Шан, 5784 Новый год по иудейскому календарю.

 

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