Празднование Рош га-Шана: спасатели совершают круглосуточное дежурство в Умани

Кроме того, дополнительно привлекли пешие патрули ГСЧС.

В Умани Черкасской области спасатели организовали круглосуточное дежурство личного состава и техники сводного отряда ГСЧС. Сделали это, чтобы предотвратить возникновение пожаров и чрезвычайных происшествий. Об этом сообщили на портале МВД Украины.

В местах массового скопления паломников, прибывших в город ради празднования иудейского нового года Рош га-Шана, чрезвычайники совершают круглосуточное дежурство. Привлечены 7 постов ГСЧС.

Кроме того, дополнительно привлекли пешие патрули Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передвижной пункт управления и кинологический расчет.

Ранее мы сообщали, какие запреты будут действовать на территории паломничества.

В период с 12 по 19 сентября, хасиды со всего мира будут праздновать Рош га-Шан, 5784 Новый год по иудейскому календарю.

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